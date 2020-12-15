Законопроект поддержали 289 нардепов.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

За принятие закона проголосовали 289 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против проголосовали 38 нардепов, 16 - воздержались.

Представляя доработанный законопроект, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что между первым и вторым чтением доходная часть бюджета была увеличена на 21 млрд грн.

"Доходы бюджета составили 1 трлн 92 млрд грн, это реальные средства, которые планирует получить государство в следующем году, не повышая налоги и не оказывая давление на бизнес. Это подкреплено детальными расчетами", - подчеркнул Марченко.

Также глава Минфина отметил, что расходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 347 млрд грн.

"Этой суммы достаточно для финансирования всех приоритетов. Каждая гривня плательщиков налогов будет использована эффективно и по целевому назначению", - сказал Марченко.

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Дефицит госбюджета, по словам министра, между первым и вторым чтением был уменьшен на 23,7 млрд грн - с 6% до 5,5% от ВВП, составив 246,6 млрд грн.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

28 ноября председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

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Авторы: Ольга Робейко, Екатерина Жирий