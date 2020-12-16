Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков доволен, что депутаты смогли 15 декабря принять смету на следующий 2021 без бюджетной ночи.
Об этом председатель парламента рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".
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Он отметил, что бюджет приняли "почти вовремя", хотя проект документа ко второму чтению попал на неделю позже, чем необходимо.
"Поработали эффективно профильные комитеты. Ко второму чтению что-то исправили, какие-то конфликтные ситуации смогли урегулировать. Я доволен тем, что не было бюджетной ночи. Следует заметить, что мы уже второй год принимаем его вовремя. Это количество голосов "За" показательное — 289 депутатов поддержали документ", — рассказал Разумков.
По его словам, принимая документ, парламентарии опирались на предложенные Кабмином цифры и социально-экономической ситуации, сложившейся в стране.
Госбюджет-2021: что известно
- Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.
- При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
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