По словам Разумкова, бюджет приняли "почти вовремя", хотя проект документа ко второму чтению попал на неделю позже, чем необходимо.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков доволен, что депутаты смогли 15 декабря принять смету на следующий 2021 без бюджетной ночи.

Об этом председатель парламента рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

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Он отметил, что бюджет приняли "почти вовремя", хотя проект документа ко второму чтению попал на неделю позже, чем необходимо.

"Поработали эффективно профильные комитеты. Ко второму чтению что-то исправили, какие-то конфликтные ситуации смогли урегулировать. Я доволен тем, что не было бюджетной ночи. Следует заметить, что мы уже второй год принимаем его вовремя. Это количество голосов "За" показательное — 289 депутатов поддержали документ", — рассказал Разумков.

По его словам, принимая документ, парламентарии опирались на предложенные Кабмином цифры и социально-экономической ситуации, сложившейся в стране.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

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Автор: УНИАН