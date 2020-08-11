В Украине легализовали игорный бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Читайте такжеБольшинство украинцев против легализации игорного бизнеса - опрос Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента. Голосование за игорный бизнес в Раде Рада приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении 14 июля.

21 июля парламентарии отклонили три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Таким образом, нардепы разблокировали подписание документа.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что президента могут попросить ветировать закон и заново внести в парламент со предложениями главы государства, поскольку в нем сейчас существует несколько технических разногласий. Условие размещения казино в Украине В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.

Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории "четыре и пять звезд". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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