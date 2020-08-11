В Украине легализовали игорный бизнес
12:20, 11 августа 2020Финансы
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.
Иллюстрация REUTERS
Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.
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Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента.
Голосование за игорный бизнес в Раде
- Рада приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении 14 июля.
- 21 июля парламентарии отклонили три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Таким образом, нардепы разблокировали подписание документа.
- При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что президента могут попросить ветировать закон и заново внести в парламент со предложениями главы государства, поскольку в нем сейчас существует несколько технических разногласий.
Условие размещения казино в Украине
- В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.
- Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории "четыре и пять звезд".
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