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В Украине легализовали игорный бизнес

12:20, 11 августа 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента.

Голосование за игорный бизнес в Раде

  • Рада приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении 14 июля.
  • 21 июля парламентарии отклонили три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Таким образом, нардепы разблокировали подписание документа.
  • При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что президента могут попросить ветировать закон и заново внести в парламент со предложениями главы государства, поскольку в нем сейчас существует несколько технических разногласий.

Условие размещения казино в Украине

  • В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.
  • Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории "четыре и пять звезд".

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