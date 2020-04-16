Объемы НДС растут, несмотря на уменьшение количества налогооблагаемых сделок - председатель финансового комитета Гетманцев

Новая налоговая прекратила большую часть системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти.

Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

«Мы видим, что налоговая нагрузка в сравнении год к году, а именно с 2019 2020-ым годом, возросло с 2,08% до 2,24%. Это очень большой рост, и свидетельствует о прекращении большей части тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти и которые нам удалось решить. Удалось прекратить в течение срока пребывания у власти новой команды. Это – большая победа, я считаю, и хочу поблагодарить всем налоговикам Украины за активное участие в этом процессе», - заявил Даниил Гетманцев.

https://youtu.be/Zf4IuQ_IOvc

Также Даниил Гетманцев подчеркнул, что Государственная налоговая служба традиционно выполняет и перевыполняет те показатели, которых государство ожидает от поступлений в госбюджет по налогу на добавленную стоимость (НДС), акцизному налогу и другим.

«В этом контексте я хотел бы поблагодарить нашим фискальным органам, в первую очередь Государственной налоговой службе Украины, за выполнение и перевыполнение тех показателей, которых мы ожидаем от поступлений от НДС, акцизного налога и других налогов», - заявил нардеп от «Слуги народа».

Также, по словам Данила Гетманцева, народные депутаты увидели перевыполнение показателей по поступлениям в госбюджет за первый квартал от Государственной налоговой службы, в частности по НДС.

«Мы видим рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС уже в апреле за март, несмотря на уменьшение объема налогооблагаемых операций», - подчеркнул он.

Напомним, в интервью OBOZREVATEL председатель ГНС Сергей Верланов заявил, что за время своей работы новая налоговая благодаря ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. Поэтому обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потере 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах.

Ранее Даниил Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о 5 млрд грн, которые государство якобы недополучило от "скруток" с НДС или других так называемых схем безосновательными и такими, что не находят подтверждений. «Уманский распространяет заявления обиженного мальчика, которого заставили уйти», - заявил он.