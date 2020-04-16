Последствия карантина: товарооборот на таможне упал вместо запланированного роста

Глава Гостаможслужбы сообщил о падении товарооборота на таможне в первом квартале на 5%. По словам Нефедова, в апреле ожидается дальнейшее ухудшение ситуации.

Товарооборот на таможне за первый квартал 2020 года упал на 5% вследствие введения ограничительных мер на территории Украины и соседних стран, и в апреле ожидается дальнейшее ухудшение ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) по итогам онлайн-встречи с главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым.

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«Товарооборот за первый квартал упал на 5% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, тогда как на этот период было запланировано 11,3% роста. Соответственно, в апреле динамика будет еще хуже. Этому есть несколько причин - закрытие границ, падение цен на основные импортные товары (бензин, дизель и т.д.), падение промышленного и потребительского спроса», - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Как отметила пресс-служба, по мнению Нефедова, недавнее внесение изменений в бюджет, которое предусматривает некоторое сокращение финансирования Гостаможслужбы, не должно задеть планы по реформе, в частности, повышение заработных плат работникам таможни, которые пройдут переаттестацию. Такие программы переаттестации начнутся после завершения карантина и должны обновить кадровый состав службы. В то же время расходы на развитие будут ограничены, частично перенесены в новый стабилизационный фонд.

Представители Гостаможслужбы заверили бизнес, что введение карантина не должно ощутимо повлиять на сроки внедрения института авторизованного экономического оператора (АЭО) и режима общего транзита.

«Концептуально таможня движется по ранее утвержденному графику. Для режима общего транзита уже проходит тестирование программного обеспечения, а проект постановления об АЭО пока вынесен Министерством финансов на публичное обсуждение», - говорится в сообщении.

В ЕБА отметили, что глава Гостаможслужбы надеется на появление в Украине первых авторизованных экономических операторов уже до конца года.

Что касается сотрудничества Гостаможслужбы и Службы безопасности Украины, то Нефедов сообщил, что ведомства пытаются выстроить конструктивное сотрудничество в рамках законодательства. По мнению главы таможни, СБУ не должна осуществлять избыточное давление на бизнес. В то же время, пока не будет создан специальный орган финансовых расследований, СБУ будет частично заниматься расследованием некоторых дел, связанных с контрабандой.

Нефедов также рассказал представителям ЕБА, что законопроект о криминализации контрабанды подакцизных товаров был направлен в Министерство финансов еще в феврале.

«В то же время из-за смены министров он еще не был согласован. Но по этому вопросу есть консенсус органов власти, к тому же, инициативу поддерживает Делегация ЕС. Открытым остается только вопрос о масштабах нарушений, за которые будет наступать уголовная ответственность», - говорится в сообщении.

Также бизнес интересовала информация о работе пунктов пропуска. Глава Гостаможслужбы сообщил, что этот вопрос находится вне компетенции таможенных органов, но он надеется, что дальнейшего закрытия пунктов пропуска не будет, поскольку карантинные меры не должны ограничивать торговлю и движение грузового транспорта.

На вопрос о внедрении электронного документооборота и новых электронных сервисов председатель Гостаможслужбы ответил, что осовременивание ІТ-процессов - один из важнейших компонентов реформы таможни.

«Сейчас функционирует интерактивный портал bi.customs.gov.ua о работе таможни. Внедрение электронного документооборота уже финализировано для введения в центральном аппарате и постепенно будет распространяться на регионы. Для этого необходимо провести обучение сотрудников и модернизировать техническую базу, что несколько замедляется из-за карантина. В то же время чрезвычайные условия, в которых мы сейчас оказались, могут стать толчком к диджитализации для инертных государственных органов», - приводятся в релизе слова Нефедова.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Гостаможслужбы заявил, что начатая в прошлом году реформа таможенной сферы в Украине продолжается и займет длительный период, однако она никогда не ликвидирует контрабанду полностью, но сможет ее существенно уменьшить.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря прошлого года.