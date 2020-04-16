Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов

13 апреля Рада учла предложения президента и исключила так называемую "табачную поправку", чем разблокировала подписание документа.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", который парламент принял 13 апреля с учетом предложения президента об исключении так называемой "табачной поправки", вводящей торговую наценку на сигареты из принятого в октябре 2019 года закона о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации топлива и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

"Таким образом закон поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам", - говорится в сообщении.

Закон был поддержан парламентом с учетом предложений президента. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада учла предложения президента и исключила так называемую "табачную поправку", вводящую торговую наценку на сигареты, из принятого в октябре 2019 года закона о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.

4 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса соцстрахования (№1049). Закон предусматривает установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

После этого крупнейшие мировые производители табачных изделий заявили о готовности закрыть фабрики в Украине в случае, если законодательные изменения вступят в силу, а также предупредили о подорожании сигарет в среднем на 13 гривень за пачку.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ветировал этот закон.