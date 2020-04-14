Бюджет чрезвычайной ситуации: как изменился главный финансовый документ страны

Распространение по Украине коронавирусной инфекции вынудило правительство объявить общенациональный карантин и начать адаптацию госказны к работе в новых кризисных условиях. Практически полная остановка большей части экономики повлекла масштабные изменения в приоритетах государственной политики.

Вместо ожидавшегося до кризиса роста национальной экономики на 3,3 процента в 2020 году, теперь правительство готовиться к падению на пять процентов. А экономисты Международного валютного фонда в обновленном прогнозе ожидают падения украинской экономики в текущем году на 7,7 процента.

Неожиданное возвращение украинской экономики на траекторию падения после четырех лет роста заставило назначенный в начале марта Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем выступить с инициативой о внесении изменений в закон о государственном бюджете на текущий год.

В конце марта первая попытка провести секвестр бюджета через парламент провалилась: возмущенные масштабом и направлениями сокращений расходов госказны депутаты отправили проект закона на доработку.

Лишь после двух недель работы с профильными парламентскими комитетами и корректировки части бюджетных изменений премьер-министр Шмыгаль во второй раз вынес поправки в главный финансовый документ страны на утверждение депутатов.

На этот раз попытка была успешной: изменения в закон поддержали 249 парламентариев при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Выступая с трибуны парламента, глава правительства назвал предложения «бюджетом чрезвычайной ситуации», призванным бороться с коронавирусом и его последствиями.

Краеугольным камнем изменений является создание специального фонда по борьбе с COVID-19, на который в обновленном госбюджете предусмотрено 64,7 млрд гривен.

«Это - дополнительные выплаты медицинским работникам, которые лечат украинцев, закупка медоборудования, выплаты украинцам, которые потеряли работу из-за коронавируса, предоставление денежной помощи членам семей медицинских работников», - пояснил назначение фонда Шмыгаль.

Помимо этого, Министерству здравоохранения увеличили финансирование на 16,4 млрд гривен, что также должно помочь эффективно бороться с распространением инфекции.

Дополнительные средства в размере 29,7 млрд гривен предусмотрены и Пенсионному фонду, чтобы реализовать недавние решения по предоставлению дополнительной помощи пенсионерам.

«Это необходимо для того, чтобы уже в мае провести индексацию пенсий, а также выплатить пенсионерам, которые получают менее 5000 гривен, помощь в размере 1000 гривен», - сообщил с парламентской трибуны премьер.

Драйвером восстановления украинской экономики после кризиса, по словам Шмыгаля, должно выступить дорожное строительство. В обновленном проекте бюджета сохранили финансирование Дорожного фонда в размере 72 млрд гривен.

«Строительство дорог – это быстрый разогрев экономики и дополнительные рабочие места», - сказал премьер.

Языком цифр: кто больше всех потерял

Верховная Рада в результате увеличила дефицит государственного бюджета почти в три раза – до 298,4 млрд гривен (около 7,5 процента валового внутреннего продукта). При этом доходная часть урезана на 11 процентов или 120 мрлд гривен – до почти 976 миллиардов. А вот расходную часть увеличили сразу на 145 миллиардов – до 1 трлн 282 млрд гривен.

Правительство прогнозирует, что налоговые поступления в госказну в этом году будут на 145,4 млрд гривен меньше, чем предполагалось ранее, и составят 781,13 млрд гривен.

Наибольшее снижение ожидается по налогу на добавленную стоимость на товары, ввезенные в Украину, – эти поступления в условиях резкого падения импорта уменьшены сразу на 45,7 млрд грн, до 303,8 млрд гривен. Немного лучше выглядит ситуация с НДС на товары, произведенные в Украине, - его планируют собрать 75,4 млрд гривен, что на 21,4 млрд гривен меньше, чем планировалось ранее.

Планируемые поступления по налогу на доходы физических лиц уменьшены на 18,5 млрд гривен до 110,8 млрд гривен, по налогу на прибыль предприятий – на 20,7 млрд гривен до 98,2 млрд, по рентной плате за пользование недрами на добычу газа – на 20,5 млрд до 17,6 млрд гривен.

Немного отыграть проседание по доходам решили за счет увеличения доходов от прибыли государственных и коммунальных предприятий. Ожидания от поступления по этой статье выросли сразу на 26,7 млрд гривен – до 68 млрд гривен. Также увеличены поступления в госбюджет от Национального банка – на два миллиарда гривен.

Что касается расходов бюджета, то кроме упомянутых выше Фонда борьбы с COVID-19 и финансированием дефицита Пенсионного фонда, стоит обратить внимание на сокращение финансирования субсидий – на 8,24 млрд гривен (теперь на это предусмотрено 39,3 млрд гривен).

Как и предполагалось, на 2,6 млрд гривен сокращено финансирование Государственного фонда регионального развития, на 2,1 млрд гривен – субвенция на поддержку развития объединенных территориальных общин, на 1,8 млрд гривен – Фонда энергоэффективности. С Министерства культуры и информационной политики «сняли» 7,3 млрд гривен.

Другим главным распорядителям бюджетных средств сократили финансирование в меньших объемах или, в редких случаях, особого урезания не произошло.

Реальны ли перспективы

Секвестр бюджета проведен, но у многих нет уверенности, что он будет выполнен. Это связано с тем, что пока не ясно, как долго будет продолжаться карантин, который с каждым днем усугубляет положение в экономике.

Эту мысль в своем выступлении высказал и парламентарий Владимир Цабаль, назвавший правительственный вариант изменений бюджета «нереалистичным».

«В этом бюджете мы заложили уменьшение доходов на 11 процентов. У нас уже за два месяца до карантина доходы упали на 15 процентов. Не будет у нас 551 миллиард налогово-таможенных доходов, будет значительно меньше, потому что бизнес перестает работать из-за жесткого карантина. А расходы в то же время завышены. И самое главное – тот дефицит в 298 миллиардов, он финансируется за счет МВФ», - сказал он в ходе обсуждения законопроекта в Раде.

Кредит Международного валютного фонда, который Украина уже не первый месяц пытается заполучить, выглядит одним из китов, без которого принятые изменения обречены на провал.

И это прямым текстом подтверждает глава Министерства финансов Сергей Марченко.

«В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе, прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру», – сказал министр после голосования.

Как видим, без поддержки Международного валютного фонда и других международных кредиторов принятые изменения попросту не будут выполнены и многие направления государственного финансирования могут остаться без источников покрытия.

Транзитный бюджет карантина

Несмотря на определенный скепсис по поводу проведенного секвестра, многие эксперты сходятся во мнении, что принятие обновленной версии госбюджета в нынешних кризисных условиях было для Украины жизненной необходимостью.

Коронавирус уже многие успели сравнить и с «черным лебедем», и с «черным слоном», который нанес мировой экономике сокрушительный удар и грозит погрузить мир в масштабный, сравнимый с глобальной войной экономический кризис. Поэтому приходится буквально на коленках переписывать планы на год и «затягивать пояса», чтобы снизить потери от пандемии и не допустить развала ключевых отраслей.

«Изменения в бюджет были абсолютно необходимы из-за того, что экономическая реальность кардинально поменялась: в частности, прогноз роста ВВП поменял знак с плюса на минус, а также возникла необходимость ответа на угрозу вируса – как со стороны роста медицинских расходов, так и из-за того, что увеличилась потребность в социальной поддержке», - заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

О пожарной срочности изменения закона о госбюджете сказал и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, добавив, что в зависимости от успехов или провалов в борьбе с коронавирусом бюджет уже в ближайшие месяцы могут снова пересмотреть.

«Все понимают, что этот бюджет условно на два-три месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны», - заявил он.

По его словам, если экономика Украины восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.

«У меня есть надежда, что как минимум 30-40 процентов от того стабилизационного фонда, который приняли, вернутся в виде тех статей, с которых их взяли, назад в бюджет. Можно назвать это «транзитным бюджетом карантина», он дает право правительству быстро принимать решения», - добавил Арахамия.

Остается надеяться, что в ближайшие недели Украина с минимальными потерями минет прогнозируемый Минздравом пик заболевания коронавирусом, а Международный валютный фонд после выполнения украинскими властями «домашнего задания» выделит нашей стране обещанные миллиарды долларов для стабилизации ситуации. В этом случае можно будет создавать условия и строить планы на скорый перезапуск экономики.

Дмитрий Шварц