Верланов: основные ориентиры для работы налоговой – запросы украинского бизнеса, а также договоренности с МВФ и ЕС

Нынешние непростые условия не повод замедлять реформу Государственной налоговой службы Украины. Наоборот – время ее ускорить.

Об этом заявил председатель ГНС Украины Сергей Верланов во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине (The American Chamber of Commerce in Ukraine), которая состоялась 9 апреля.

«Здесь не надо ничего придумывать: основными указателями для нас остаются запрос украинского бизнеса на стабильность и качество налогового сервиса, а также договоренности с МВФ и ЕС», - заявил председатель налоговой Сергей Верланов.

По словам Сергея Верланова, Государственная налоговая служба уже активно воплощает часть из этих договоренностей, а именно поддерживает и защищает систему автоматического возмещения НДС, борется с нелегальным оборотом подакцизных товаров, внедряет сервисный подход к плательщикам.

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Также глава налоговой анонсировал в ближайшее время внедрение электронных честных аудитов, которые позволят в разы снизить коррупцию во время проверок, и переход ГНС на единое юридическое лицо, что обеспечит эффективность и необратимость реформы службы. «Ведь перенос в регионы преобразований, происходящих на центральном уровне, остается для нас одним из главных вызовов», – подчеркнул Сергей Верланов.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию в стране и работу ГНС во время пандемии, в частности бесперебойность работы информационно-телекоммуникационного блока и развитие электронного документооборота.

По словам Сергея Верланова, в этом направлении налоговая проводит активную разъяснительную работу относительно возможностей электронного общения с налоговыми органами. В частности, систематически на веб-портале ГНС, ютуб-канале и социальных сетях размещаются видеоуроки с разъяснениями относительно использования электронных сервисов.

Кроме того, учитывая ряд изменений для бизнеса, предусмотренных новым законом относительно предотвращения распространения Covid-19, ГНС готовит информационные письма, в которых разъясняет законодательные нововведения.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы плательщики налогов в условиях карантина не чувствовали информационную изолированность. Информация по наполнению бюджета, изменениям в законодательстве, сервисных возможностях налоговой – все это мы регулярно коммуницируем», – подчеркнул Сергей Верланов.

Добавим, Государственная налоговая служба использует новые форматы общения с представителями бизнеса в условиях карантина, включая онлайн-встречи.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила благодарность премьер-министру Денису Шмигалю, председателю Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову и председателю Гостаможслужбы Максиму Нефедову за конструктивный диалог с бизнесом в условиях карантина.