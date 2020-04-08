Ермак анонсировал рассмотрение Радой "в ближайшее время" необходимых для сотрудничества с МВФ законов

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады для принятия законов, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Ермак сказал во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Также во время встречи первоочередное внимание было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса. Руководитель Офиса президента выразил соболезнования американской стороне в связи с большими человеческими потерями вследствие распространения вируса.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. «Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом», говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили итоги недавней телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. «Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия с целью выполнения достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении.

Среди прочего руководитель Офиса президента проинформировал американского дипломата о ситуации на Донбассе и состояние переговоров об урегулировании конфликта.

Также Ермак и Квин обсудили актуальные вопросы развития украинско-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.