Кабмин расширит программу доступных кредитов для бизнеса

В программе сможет принять участие бизнес, уже имеющий кредиты.

Правительство совместно с Национальным банком Украины и банками дорабатывает государственную программу доступного кредитования для предпринимателей "5-7-9", чтобы распространить ее действие на бизнес, имеющий кредиты.

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Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на итоги совещания правления НБУ с членами Cоюза украинских предпринимателей (СУП).

Отмечается, что изначально эта программа рассматривалась исключительно как поддержка бизнесменов, но в условиях карантина никто не бежит открывать стартап и брать на это кредит.

"Сейчас правительство вместе с НБУ и банками дорабатывает эту программу, чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты. Это позволит снизить долговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также даст доступ к оборотным средствам. Условия программы финализируются", - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля правительство Украины объявило старт программы господдержки малого и среднего бизнеса, позволяющей участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

В первый месяц работы программы банки выдали 97 кредитов на общую сумму 66,11 миллиона гривень.