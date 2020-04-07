Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина (опрос)

Данные опроса показывают, что 18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщают о потерях до 75% доходов, и только 4% отмечают увеличение прибыли.

Каждый пятый представитель малого бизнеса в Украине может прекратить свою деятельность из-за карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению коронавируса.

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Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) со ссылкой на результаты проведенного экспресс-опроса среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine.

В частности, согласно результатам опроса, 18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщают о потерях до 75% доходов, и только 4% отмечают увеличение прибыли компании.

Согласно сообщению, малый бизнес генерирует большое количество рабочих мест, однако из-за замедления экономической активности в стране некоторым придется сокращать численность сотрудников и зарплаты.

В частности, согласно результатам опроса, 41% планируют пересмотреть заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере.

"Придется уменьшить количество работников 31% предприятий, тогда как 21% еще не определились, а 48% респондентов не планируют никаких сокращений", - подчеркнули в ассоциации.

Отмечается, что малый бизнес в Украине столкнулся с уменьшением объемов заказов, срывом сроков закупок и поставок, парализацией каналов сбыта, при этом расходы остались практически неизменными (аренда, коммунальные услуги).

Также сообщается, что 47% опрошенных предпринимателей будут искать новые возможности для развития, если карантин продолжится на неопределенный период. В то же время, 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес. Однако, в связи с непредсказуемостью ситуации, настроения бизнеса еще могут измениться.

«Период карантина действительно очень тяжелый, особенно для тех компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа. Поэтому большая часть бизнеса будет действовать по обстоятельствам. Однако уже сейчас очевидно, если ограничительные меры будут продлены, многим малым компаниям придется существенно сокращать расходы, реорганизовывать бизнес, искать инвесторов или полностью сворачивать свою деятельность. Надеюсь, что все же последнего сценария удастся избежать», - цитирует пресс-служба менеджера проекта Unlimit Ukraine Елену Эро.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

В связи с внедрением жестких карантинных мероприятий и беспрецедентной реорганизацией работы большинства компаний бизнес призвал парламент поддержать экономическую активность путем введения налоговых ослаблений и отмены штрафов за нарушение некоторых налоговых правил.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода из-за карантинных мер.

По данным онлайн-платформы для работы с государственными открытыми данными OpenDataBot, более 160 тыс. работников ресторанного бизнеса Украины остались без работы в связи карантином.