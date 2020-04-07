"Антивирусные" госзакупки: в Prozorro рассказали, как Украина покупает тесты на COVID-19 (инфографика)

Госструктуры потратили почти 1 млрд грн на закупку товаров для борьбы с коронавирусом за неделю. Треть средств пошла на закупку медицинского оборудования.

Государственные структуры в период с 20 марта по 4 апреля потратили почти 1 млрд грн на закупку товаров для борьбы с коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные Prozorro.

"С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, больше всего государственные заказчики в этот период закупали: медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.д. (190,15 млн грн); медицинские материалы: перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.д. (147,12 млн грн); оборудование для анестезии и реанимации: кислородные концентраторы и другое (116,04 млн грн).

Отмечается, что на эти три категории приходится почти половина от общей суммы "антивирусных" закупок.

Среди ТОП-3 закупок пресс-служба отмечает: покупку Центром экстренной медицинской помощи Киева (КГГА) услуги обеспечения медучреждений специализированным автотранспортом на сумму 74,5 млн грн, закупку Киевской горадминистрацией систем дистанционного измерения температуры на 64,9 млн грн, а также закупку Нацполицией медицинских перчаток и масок на 61,4 млн грн.

Кроме того, по данным Prozorro, в период с 25 марта по 4 апреля через онлайн-систему госзакупок было закуплено 27 тыс. тестов на коронавирус.

Всего по состоянию на 5 апреля Украина приобрела 44 320 тестов на COVID-19 на 14 млн грн. Из них только 4442 штуки – это ПЛР-тесты, а более 90% - экспресс-тесты для выявления антител к вирусу.

"Рекордсмен по закупке тестов - Киевская область (свыше 10 тыс.). Активно их покупали также в Днепропетровской (7,6 тыс.) и Донецкой областях (5,5 тыс.). Не спешат запасаться в Кировоградской (90 тестов), Ривненской (140) и Сумской (145) областях", - говорится в сообщении на странице Prozorro в Facebook.

Также отмечается, что почти половину тестов (более 20 тыс. штук), которые были закуплены через Prozorro, поставили 5 компаний, из которых две фигурируют в уголовных производствах.

"В частности, интересная компания занимает четвертое место по поставкам тестов в Prozorro. ООО «АЛТ УКРАИНА ЛТД» - фигурант нескольких уголовных дел… Из них два - касаются закупок. ООО «Инкос лайн» - крупнейший поставщик тестов через Prozorro - тоже фигурирует в уголовном производстве о растрате", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Кабинет министров облегчил процесс закупок товаров, работ и услуг, необходимых для преодоления коронавирусной болезни COVID-19. Теперь такие тендеры можно проводить в течение 1 дня.