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Кабмин отменил тендеры при закупках товаров и работ, необходимых для борьбы с коронавирусом

20:01, 20 марта 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров до 19 апреля этого года упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса на территории Украины.

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Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, о чем в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т.д.). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему. Благодаря этому бюджетные средства будут расходоваться прозрачно и контролируемо», - написал он.

По словам премьера, такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса.

Как сообщал УНИАН, 17 марта у первого больного COVID-19 в Черновицкой области был получен первый отрицательный тест на болезнь.

Сегодня, 20 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что второй тест на коронавирус также оказался отрицательным.

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