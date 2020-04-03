Украинцы в марте по-прежнему продали в банках больше валюты, чем купили

Продажа валюты превысила ее покупку четвертый месяц подряд.

Украинцы в марте продали через банковскую систему 1,306 млрд долл., или на 81 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку четвертый месяц подряд.

С начала года, за январь-март, украинцы продали через банковскую систему на 475 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.