МВФ еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины - Зеленский

Президент Украины заявляет, что этот вопрос обсуждал с миссией МВФ.

Международный валютный фонд еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины. Читайте такжеСпад ожидается довольно глубоким: глава МВФ заявила о начале мировой рецессии Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам. «О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили, но я еще не получил ответа», - отметил глава государства.

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