МВФ еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины - Зеленский
21:23, 27 марта 2020Финансы
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Президент Украины заявляет, что этот вопрос обсуждал с миссией МВФ.
Иллюстрация / REUTERS
Международный валютный фонд еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.
«О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили, но я еще не получил ответа», - отметил глава государства.
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