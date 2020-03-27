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МВФ еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины - Зеленский

21:23, 27 марта 2020
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

«О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили, но я еще не получил ответа», - отметил глава государства.

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