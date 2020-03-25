Девять стран ЕС призвали к совместному выпуску долга для борьбы с коронавирусом

В четверг лидеры ЕС проведут третью видеоконференцию на тему коронавируса.

Лидеры девяти стран Евросоюза, включая Францию, Италию и Испанию, призвали ЕС договориться о “едином долговом инструменте” для привлечения средств на поддержку сферы здравоохранения и экономик в целом в борьбе с коронавирусом.

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Об этом говорится в письме, с которым ознакомился Рейтер.

В четверг лидеры ЕС проведут третью видеоконференцию на тему коронавируса.

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард во время видеоконференции во вторник попросила министров финансов еврозоны серьезно рассмотреть разовый выпуск “коронабондов”, чтобы помочь бороться с влиянием эпидемии коронавируса, сообщили два чиновника.

Министры в целом поддержали идею о том, что правительства могут обратиться за кредитной линией из экстренного фонда еврозоны в размере около 2% от объема своей экономики на меры по борьбе с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

“Нам нужно работать над единым долговым инструментом, который будет выпущен одним из европейских институтов для привлечения средств на рынке”, - говорится в письме от 25 марта.

“Этот единый долговой инструмент должен иметь достаточный размер и длительный срок погашения, чтобы быть полностью эффективным и избегать рисков, связанных с пролонгацией, как сейчас, так и в будущем”, - говорится в письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю.

В письме, также подписанном лидерами Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции, содержится призыв к ЕС “изучить другие инструменты, такие как конкретное финансирование расходов, связанных с коронавирусом, в бюджете ЕС” на 2020 и 2021 годы.