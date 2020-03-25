Американский индекс Dow Jones показал рекордный рост с 1933 года

Индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 11,37% до 20.704,91 пункта.

Индекс Dow Jones во вторник показал рекордный с 1933 года однодневный рост в процентном отношении, после того как американские законодатели сообщили, что близки к соглашению о масштабном пакете мер поддержки экономики, призванном смягчить последствия пандемии коронавируса.

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Индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 11,37% до 20.704,91 пункта, S&P 500 подскочил на 9,38% до 2.447,33 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 8,12% до 7.417,86 пункта, пишет Рейтер.

Помощник президента США Дональда Трампа Эрик Уэланд сообщил в среду, что сенаторы и чиновники администрации достигли договоренности о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит $2 триллиона. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду.

Настроения на рынке также улучшились после того, как Трамп сообщил в понедельник, что думает над тем, как восстановить функционирование экономики страны после истечения 15-дневных ограничений на следующей неделе, даже несмотря на то, что коронавирус продолжает быстро распространяться, а больницы готовятся к большому количеству смертей из-за инфекции.

Акции Boeing подскочили почти на 21% после того, как глава авиапроизводителя Дэвид Калхун сообщил, что компания все еще ожидает возобновления полетов самолетов 737 MAX к середине года.