Кабмин готовит изменения в госбюджет - подаст в Раду на этой неделе

Проект предполагает существенное изменение расходной части государственной казны.

Кабинет министров в течение нескольких дней подаст на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, заявила во время эфира на одном из телеканалов заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

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«Правительство уже работает, буквально в течение нескольких дней внесет в парламент изменения в бюджет», - сказала она.

По словам Ковалив, изменения подразумевают увеличение расходов на здравоохранение, а также выделение средств на создание и работу Стабилизационного фонда.

Также она сообщила, что планируется существенно сократить другие статьи расходной части госказны.

«В этой реальности мы начинаем с себя, как с государства, и экономим. Такая экономия будет порядка 50 млрд грн. Эта экономия будет касаться многих министерств и их расходов, их заработных плат и разного рода закупок, которые могут быть отложены до следующего года», - сказала она.

Кроме того, добавила замглавы Офиса президента, планируется привлечь кредитные средства международных финансовых институтов, в том числе Международного валютного фонда, чтобы направить их в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой предложил почти в два раза увеличить сумму поддержки Украины по новой программе расширенного финансирования, которая ранее предлагалась на уровне 5,5 млрд долл.