Украина просит у МВФ почти в два раза больше денег из-за коронавируса

Весь первый транш программы предлагается направить сразу в госбюджет.

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой предложил почти в два раза увеличить сумму поддержки Украины по новой программе расширенного финансирования, которая ранее предлагалась на уровне 5,5 млрд долл.

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Об этом во время видеоконференции заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

«Вчера президент обсудил с директором-распорядителем фонда увеличение программы сотрудничества, увеличение существенное, не буду называть цифры, но фактически в два раза», - сказала она.

«Мы также обсуждаем направление всех денег транша в бюджет, потому что мы видим, что резервы Нацбанка являются достаточными», - добавила Ковалив.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Кроме того, 5 марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

16 марта Фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.