В банки Украины начались поставки наличной валюты - НБУ

В ходе первой операции по обмену наличной валюты на безналичную Нацбанк обменял для банков 35 миллионов евро.

Национальный банк Украины уже подкрепляет кассы банков наличной иностранной валютой, дефицит которой был вызван перебоями с доставкой самолетами в условиях ограниченного авиасообщения из-за распространения в мире коронавируса.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, Нацбанк начал сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты и проводит операции по подкреплению банков наличными долларами и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту.

В частности, в ходе первой проведенной сегодня операции по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 миллионов евро Нацбанк обменял 35 миллионов евро.

В НБУ пообещали проводить такие операции и в дальнейшем, но пока только с евро.

"Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой", - заверил регулятор.

В то же время, в НБУ призвали граждан при необходимости покупать и продавать валюту через онлайн-сервисы банков, что удобнее и безопаснее в условиях распространения коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты, но продолжают проводить безналичные валютно-обменные операции.

Национальный банк 17 марта констатировал нехватку наличной валюты в кассах банков из-за проблем с ее доставкой, но пообещал улучшение ситуации в ближайшее время.

Украинские компании и граждане за пять рабочих дней в марте купили 2,1 миллиарда долларов, при этом порядка 1,7 миллиарда долларов было выкуплено бизнесом для оплаты по контрактам и платежей по долгам, а 300 миллионов долларов купило население.

По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.