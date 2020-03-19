Российский рубль продолжает падение

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей.

В России курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года. По данным на 09:10 по Киеву, курс доллара достигал 81,55 руб. (+0,84%), евро — 89,07 руб.(+0,85%).

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На открытии торгов курс доллара снижался на 0,5%, до 80,5 руб., евро — на 3,2%, до 85,5 руб., пишет kommersant.

Стоимости нефти марки Brent росла в четверг утром на 5% после падения на 15% накануне.

Индекс РТС после роста на открытии торгов перешел к падению. На 09:10 он опустился до 824,98 пункта (-0,87%). Индекс Мосбиржи на 09:11 составил 2 140,45 пункта (1,32%).

Накануне курсы доллара и евро достигли максимально допустимого уровня роста на Мосбирже, 80,87 руб. и 88,725 руб. соответственно. Рубль стал второй по волатильности валютой мира после песо.