НБУ вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет

Срок такого рефинансирования составит до 5 лет, а ставка будет определяться как учетная ставка плюс постоянная величина в процентных пунктах.

Национальный банк Украины в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования внедряет долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, которое поддержит гривневое банковское кредитование и станет дополнительной гарантией поддержки достаточной ликвидности в системе.

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Как сообщается на сайте НБУ, периодичность проведения тендеров по поддержке ликвидности банков, а также объемы, сроки и другие параметры долгосрочного рефинансирования будут определяться отдельными решениями правления регулятора.

Ставка по такому рефинансированию будет плавающей и будет определяться как учетная ставка плюс постоянная величина в процентных пунктах, действующая на день выдачи кредита, которая будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием.

При необходимости банки смогут досрочно погашать такие кредиты в любой момент. При этом у банков будет возможность прямого перечисления средств от погашения депозитных сертификатов НБУ и дохода по ним на погашение задолженности.

Залоговая валюта должна быть размещена банком на счета Национального банка как денежное покрытие без уплаты процентов.

Также сообщается, что на сегодня гривневая ликвидность банков превышает 200 млрд грн, а валютная - 8 млрд долл., поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер в случае развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 13 марта снизил учетную ставку на 1 п.п. - до пятилетнего минимума в 10% годовых, при этом ставка была снижена шестой раз подряд – после снижения в январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.