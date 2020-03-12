НБУ снижает учетную ставку до пятилетнего минимума в 10% годовых

Правление НБУ принимало решение по учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 13 марта снижает учетную ставку на 1 п.п. - до пятилетнего минимума в 10% годовых, при этом ставка снижается шестой раз подряд – после снижения в январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.

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Как говорится в материалах НБУ, потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория – до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении, продолжая находиться ниже целевого диапазона в 5% плюс/минус 1 п.п.

Как и ранее, Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу года, и в случае благоприятного развития событий и при ускоренной реализации новым правительством Украины реформ сможет ускорить смягчение монетарной политики.

В то же время, распространения коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности в Украине. Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, может негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

Таким образом, правление НБУ принимало решение по учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке.

Также сообщается, что следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку на 2,5 п.п. - до 11% годовых.

Регулятор планирует ускорить снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года с 9%, планируемых ранее. После постепенного снижения в этом году, ставка будет оставаться на уровне в 7% в 2021 и 2022 году.