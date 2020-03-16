Биржи Европы открылись падением из-за страхов о пандемии

Лидерами снижения стали биржи Франции и Испании на фоне введенных двумя странами вслед за Италией ограничений на передвижения.

Европейские акции упали в понедельник на фоне распространения коронавируса в Европе, при этом экстренное смягчение политики ведущими центробанками не смогло успокоить инвесторов.

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Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 4,66% к 10.07 по Киеву. Лидерами снижения стали биржи Франции и Испании на фоне введенных двумя странами вслед за Италией ограничений на передвижения, пишет Рейтер.

Энергетический сектор снизился на фоне падения цен на нефть, в то время как бумаги авиакомпании EasyJet, владельца British-Airways IAG и Air France - KLM возглавили снижение среди компонентов STOXX 600.

Федеральная резервная система сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под натиском коронавируса глобальной экономики.

Пять других ведущих центральных банков - Англии, Европы, Канады, Швейцарии и Японии - также сократили стоимость свопов, чтобы облегчить предоставление долларовой ликвидности финансовым институтам, столкнувшимся со стрессом на кредитных рынках.

Банк Японии в понедельник еще больше смягчил политику, увеличив скупку биржевых инвестиционных фондов и других рискованных активов для борьбы с расширяющимися экономическими последствиями эпидемии.

Центральный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку на 75 базисных пунктов до рекордно низкого уровня в понедельник после экстренного заседания, готовясь к “значительным” последствиям эпидемии коронавируса для экономики.