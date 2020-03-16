Падение российского рубля продолжается

Биржевой курс доллара превысил 75 рублей.

В России курс доллара вырос на 3,34% до ₽75,023 к 11:10 по Киеву, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс евро поднялся на 4,25%, до ₽84,165.

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Недавняя вспышка коронавируса привела к значительному ухудшению настроений в отношении рисковых активов на мировых рынках, рассказали аналитики ING. Это в сочетании с разрывом сделки ОПЕК + и последовавшим за этим падением цены на нефть заставило российский рынок войти в новую реальность, отметили в банке, пишет РБК.

Эксперты ING понизили прогноз курса рубля на этот год с ₽64-68 до ₽70-72 из-за пересмотра прогноза цен на нефть. Аналитики сократили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $43 за баррель.

Эксперты ожидают снижения средней цены с $53 за баррель в первом квартале 2020 до $33 за баррель во втором квартале 2020 года. Аналитики прогнозируют постепенное восстановление цены до $40 за баррель в третьем квартале и до $45 за баррель в четвертом квартале 2020 года.

Индекс Московской биржи упал на 3,79%, до 2228,5 пункта по состоянию на 09:03 по Киеву, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС снижается на 3,78%, до 954,18 пункта.

Напомним, в воскресенье ФРС США объявила о внеочередном снижении базовой процентной ставки до 0–0,25%. Предыдущее снижение ставки ФРС до этого уровня было в 2008 году.