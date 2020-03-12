Банковская система пока не испытывает оттока депозитов – глава НБУ

В случае реализации такого сценария Нацбанк готов поддерживать ликвидность банков.

Банковская система Украины пока не испытывает оттока депозитов, но в случае реализации такого сценария Национальный банк готов поддерживать ликвидность банков.

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Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"Безусловно, мы следим за тем, как ведет себя рынок. Пока мы не видим никаких изменений в депозитном портфеле банков. В случае, если такой процесс начнется, мы будем поддерживать банки ликвидностью", - сказал глава НБУ.