В Украине долги по субсидиям образовались в 19 областях

Есть риск, что задолженность не будет погашена до конца 2020 года, отмечают в Счетной палате.

На начало 2020 года задолженность по выплатам льгот и субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг была зафиксирована в 19 областях Украины.

Читайте такжеЗеленский подписал доработанный закон о проверке получателей соцвыплат

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на ее главу Валерия Пацкана.

По его словам, самая большая задолженность – во Львовской области, она составляет 7,2 млн гривень, далее идет Днепропетровская область (4,9 млн гривень) и Киевская (0,6 млн гривень), и существует риск, что до конца текущего года она не будет погашена.

«Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях по состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищным субсидиям была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривень», - цитирует пресс-служба Пацкана.

Глава Счетной палаты отметил, что такая сумма в масштабах всей страны может показаться незначительной, но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена, а это - помощь тем людям, которые сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за высоких тарифов.

«Риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищным субсидиям в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено», - подчеркнул Пацкан.

По словам главы Счетной палаты, в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета была предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд гривен, или 99,9% годового плана.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец декабря 2019 года выросла на 5,9% по сравнению с ноябрем – до 63,7 млрд грн. В частности, задолженность по оплате за природный газ составила 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 20,4 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,4 млрд грн.