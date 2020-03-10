Зеленский о сотрудничестве с МВФ: мы выполнили больше, чем любое предыдущее правительство

Президент отметил, что Украина выполняет взятые на себя обязательства.

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Украина выполняет взятые на себя обязательства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg, передает пресс-служба ОП.

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«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмигалем они планируют отбыть на встречу в США.

Президент Украины отметил, что сейчас продолжается работа над подготовкой законопроекта относительно функционирования банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

«Не только Офис Президента, не только (министр юстиции. – Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта», – сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

«Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают», – пояснил президент.