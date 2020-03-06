Новый министр финансов встретился с представителями МВФ: о чем говорили (фото)

Министр предложил организовать встречу с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Украинское правительство продолжит активную работу для старта новой программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на итоги встречи новоназначенного министра финансов Игоря Уманского с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества, которое является безусловным приоритетом для Украины.

«Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержки финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы», - отметил Уманский.

Также министр предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства Украины с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Справка УНИАН. Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена.

По итогам работы экспертов МВФ в Киеве с 20 по 28 февраля в украинском представительстве Фонда заявили о достижении существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности, а также о предстоящем продолжении дискуссий в ближайшие дни.