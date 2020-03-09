Котировки российских компаний обвалились на Лондонской бирже

Акции российских компаний на Лондонской бирже упали в среднем более чем на 10 процентов, у некоторых падение ещё больше – 20 процентов и выше.

Мировые фондовые рынки в понедельник отреагировали резким падением на продолжающееся распространение коронавирусной инфекции и падение цен на нефть.

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Котировки на бирже в Токио упали на 5 процентов, в Сиднее – более чем на 7. Европейские биржи открылись падением – во Франкфурте на 8 процентов, в Лондоне более чем на 8. Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний.

Акции российских компаний на Лондонской бирже упали в среднем более чем на 10 процентов, у некоторых падение ещё больше – 20 процентов и выше. Торги бумагами российских нефтегазовых компаний открылись снижением до 34 процентов, после чего некоторые смогли частично отыграть падение, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на The Bell.

Акции "Газпрома" упали на 15 процентов, ЛУКОЙЛа – на 18, ВТБ – на 15, "Роснефти" – на 21, Сбербанка – на 19.

Ожидается, что продолжится падение и на бирже в Нью-Йорке. Накануне по итогам торгов индекс Dow Jones упал на 1255 пунктов, или почти 5 процентов.

Напомним, цены на нефть на открытии понедельничных торгов ночью обрушились на 30 процентов. Позднее падение было частично отыграно, но оказалось крупнейшим со времён войны в Персидском заливе в 1991 году. Ценовую войну начала Саудовская Аравия после разрыва сделки России со странами ОПЕК.

Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке (Forex) в понедельник резко упал, доходя до 75 рублей за доллар и 85 за евро.