Доллар и евро резко рванули вверх: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу упала к доллару на 23 копейки - до 24,82 грн/долл. Курс к евро упал на 63 копейки – до 27,61 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 3 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,82 гривни/доллар, то есть, гривня проложила падение и снизилась на 23 копейки после падения в пятницу на 3 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 27,61 гривни/евро, что на 63 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, Национальная валюта Украины по официальному курсу за период с начала февраля выросла к доллару США на 1,4% - до 24,56 грн/долл.

Украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.