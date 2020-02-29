В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, в ближайшие дни обсуждение продолжится.

В Международном валютном фонде заявили о прогрессе в переговорах с Украиной.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает Reuters.

"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности", - отметил он.

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Люнгман добавил, что обсуждение продлится в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, эксперты ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - работали в Киеве с 20 февраля.

По информации украинского представительства Фонда, команда экспертов МВФ прибыла в Киев для обсуждения с украинскими властями политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точную дату рассмотрения этого вопроса пока не определили.

Глава НБУ Яков Смолий в декабря 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения сделки он назвал принятие в Украине законов о невозможности возвращения обанкротившегося банка бывшим владельцам и об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский встречался с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.