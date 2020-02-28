Госбюджет за два года недополучил 25 миллиардов из-за "теневого рынка" топлива - Счетная палата

По данным Счетной палаты, четверть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции.

Государственный бюджет Украины за два года недополучил 25 млрд грн акцизного налога из-за "теневого рынка" бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеДефицит госбюджета за месяц вырос почти на треть - до более 15 миллиардов гривень

"Четверть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции. Это данные исследования НБУ и других ведомств. Причем значительная часть теневой экономики порождена наличными расчетами - 702 млрд грн. По результатам аудита эффективности администрирования поступлений в госбюджет от реализации горючего нашими аудиторами было выявлено, что за два года объем "теневого рынка" бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн", - написал Пацкан.

Он также сообщил, что по результатам данного аудита Счетная палата предоставила рекомендации Фискальной службе относительно улучшения их работы по администрированию этого акциза, результатом чего стало внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Кроме того, по информации председателя Счетной палаты, в прошлом году ведомство провело аудит по взиманию акциза с табака и табачных изделий, который выявил недополучение госбюджетом в 2018 году около 2 млрд грн из-за значительного объема теневого рынка в этой сфере.

"По мнению наших специалистов, изменить ситуацию может внедрение автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) "Электронная акцизная марка", - отметил глава Счетной палаты.

По оценкам экспертов, объем теневой экономики составляет 14% в Германии, 11% - во Франции и 8% - в Швейцарии, уточнил Пацкан.

"Украина должна выйти на уровень развитых стран. Для этого нужно принять ряд мер, в частности - по борьбе с коррупцией и кражами из госбюджета. И Счетная палата прилагает максимум усилий, чтобы государственные средства не оседали в карманах нечистых на руку субъектов, а государство получало соответствующие налоги в полном объеме ", - подытожил Пацкан.

Как сообщал УНИАН, в Счетной палате Украины считают, что невыполнение государственного бюджета Украины за 2019 год по доходам почти на 38 млрд грн стало максимальным с 2015 года, несмотря на сокращение плановых доходов госбюджета в четвертом квартале на 20 млрд грн.

Основной причиной невыполнения госбюджета в Счетной палате назвали низкое качество макроэкономического прогноза.

Согласно отчету правительства за 2019 год, доходы госбюджета Украины за 2019 составили 998,3 млрд грн, что почти на 1% ниже планового показателя.

Министерство финансов Украины увеличило показатель дефицита государственного бюджета страны в 2019 году до 81 млрд грн, при плановом показателе 99,6 млрд грн.