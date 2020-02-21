Невыполнение госбюджета-2019 стало максимальным с 2015 года – Счетная палата

Доходную часть частично удалось наполнить за счет наперед оплаченных налогов, а дефицит оказался в запланированных пределах благодаря неполному финансированию расходов.

Невыполнение государственного бюджета Украины за 2019 год по доходам почти на 38 млрд грн стало максимальным с 2015 года, считают в Счетной палате Украины.

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Как отмечается на сайте Счетной палаты со ссылкой на анализ отчета правительства за 2019 год, это невыполнение зафиксировано, несмотря на сокращение плановых доходов госбюджета в четвертом квартале на 20 млрд грн.

Отмечается, что доходную часть госбюджета частично удалось наполнить за счет наперед оплаченных налогов, сумма которых в декабре 2019 года выросла на 9,4 млрд грн.

При этом, дефицит госбюджета удалось удержать в запланированных пределах благодаря неполному финансированию запланированных расходов и предоставлению кредитов.

Также в Счетной палате не согласны с утверждениями правительства о сокращении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов, так как по сравнению с 2018 годом эти расходы в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или на 3,3%.

Основной причиной невыполнения госбюджета в Счетной палате назвали низкое качество макроэкономического прогноза.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету правительства за 2019 год, доходы госбюджета Украины за 2019 составили 998,3 млрд грн, что почти на 1% ниже планового показателя.

В то же время, дефицит госбюджета в 2019 году составил 78 млрд грн, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 млрд грн, или 2,26% ВВП.