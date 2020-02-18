Заводы "Укрспирта" начнут готовить к приватизации уже в мае - Минэкономики

На приватизацию будет передано 41 предприятие"Укрспирта".

Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства передаст в Фонд государственного имущества первые заводы "Укрспирта", подлежащие приватизации, в мае текущего года.

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Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Укрспирт".

"В настоящее время на 18 заводах "Укрспирта" зарегистрировано все имущество. Сейчас происходит дооценка основных средств предприятий, внесение изменений в устав. И первые заводы ГП "Укрспирт" передадут в Фонд государственного имущества на приватизацию в кратчайшие сроки - уже в мае", - цитирует пресс-служба и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна.

Согласно сообщению, всего на приватизацию будет передано 41 предприятие "Укрспирта", а продажа объектов будет происходить в системе Prozorro.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 января 2020 года отменил в Украине государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени. Закон также предусматривает приватизацию существующих спиртзаводов.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает поступления от приватизации "Укрспирта" в 2-3 миллиарда гривень и планирует завершить приватизацию объектов госпредприятия до 1 июля 2021 года.

В декабре 2019 года Минэкономики провело аудит предприятия, по итогам которого работающими оказались 29 заводов "Укрспирта" из 83.