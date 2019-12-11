Зеленский отменил госмонополию на спирт

Законом будет предоставлена возможность субъектам хозяйствования производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Читайте такжеРуководитель "Укрспирта" Блескун обратился к правоохранителям

Как отмечается в карточке закона на сайте Верховной Рады, закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» возвращен с подписью президента сегодня, 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 декабря.

Согласно пояснительной записке, этот документ с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени.

В частности, будет предоставлена возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт, в том числе на экспорт, при наличии соответствующей лицензии. Обязательное условие для получения лицензии - установление круглосуточного наблюдения за местом производства.

В то же время, закон вводит ограничения на импорт спирта до 1 января 2024 года - импортировать смогут только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия. Импорт будет осуществляться по лицензии и не может превышать 10% объема производства спирта на предприятии.

Кроме того, согласно закону, производить алкогольные напитки для реализации на территории Украины до 1 января 2024 года можно будет из спирта, имеющего статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом.

Также закон до 1 июля 2021 года вводит обязательства относительно сохранения рабочих мест в размере 70% от штата на предприятиях, подлежащих приватизации.

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года.