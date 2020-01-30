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НБУ зарегистрировал еще одну международную платежную систему

11:37, 30 января 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины зарегистрировал международную платежную систему NovaPay, которая является преемником внутригосударственной платежной системы Forpost почтового оператора "Новая Почта".

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор согласовал изменения в правила внутригосударственной платежной системы Forpost, предусматривающие изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной на международную платежную систему NovaPay.

Отмечается, что система NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.

Справка УНИАН. "Новая Почта" - украинская компания, предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок. Компания "Пост Финанс", входившая в группу компаний "Новая Почта", осуществляла деятельность по предоставлению финансовых услуг под брендом Forpost.

Согласно статистике НБУ, более половины переводов в пределах Украины приходится на системы перевода средств Forpost ("Новая почта") и почтовый перевод "Укрпошты".

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