НБУ зарегистрировал еще одну международную платежную систему

NovaPay является преемником платежной системы почтового оператора "Новая Почта".

Национальный банк Украины зарегистрировал международную платежную систему NovaPay, которая является преемником внутригосударственной платежной системы Forpost почтового оператора "Новая Почта".

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор согласовал изменения в правила внутригосударственной платежной системы Forpost, предусматривающие изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной на международную платежную систему NovaPay.

Отмечается, что система NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.

Справка УНИАН. "Новая Почта" - украинская компания, предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок. Компания "Пост Финанс", входившая в группу компаний "Новая Почта", осуществляла деятельность по предоставлению финансовых услуг под брендом Forpost.

Согласно статистике НБУ, более половины переводов в пределах Украины приходится на системы перевода средств Forpost ("Новая почта") и почтовый перевод "Укрпошты".