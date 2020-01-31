Глава "Укрпочты" объяснил, почему его зарплата в 200 раз больше дохода почтальона (видео)

Игорь Смелянский информацию о своих 2 миллионах гривень в месяц отрицает.

Они встретились - обычные почтальоны и глава "Укрпочты".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Долгожданная встреча состоялась после нашумевшей информации о миллионных прибылях Игоря Смелянского, которые в несколько сотен раз выше средней зарплаты почтальона.

Смелянский на просьбу депутатов встретился с почтальонами и объяснил, почему его зарплата в 200 раз больше их дохода.

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Ольга преодолевает десяток километров ежедневно. Разносит посылки, пенсии, газеты и продукты на продажу. Все пешком, потому что от своего работодателя - "Укрпочты" - велосипеда не получила. Сегодня конец месяца и Ольга подсчитывает заработанное.

"2200 грн", - с улыбкой говорит почтальон.

Игорь Смелянский информацию о свои 2 миллионах гривень в месяц отрицает.

"За декабрь я получил 1 млн 24 тыс с начислениями, вместе с отпускными", - отметил глава "Укрпочты".

Он объясняет, что такая сумма - это решение Кабмина, и хотел бы, чтобы почтальоны получали достойно. Планируют внедрить передвижные отделения и предложат людям работать на полную ставку. Но, по его словам, оказывается, чтобы иметь больше, почтальоны должны больше продавать товаров и услуг.

С зарплатой в крупных городах, вроде, неплохо. А вот в деревне без велосипеда много на продажу с собой не прихватишь.

Пока что, "Укрпочта" божится, что заработанные деньги преимущественно будут бросать на модернизацию. А так, мол, это даст возможность почтальонам быть мобильными и бороться за большую свою прибыль.

Ранее УНИАН писал о топ-5 чиновниках Кабмина с самыми большими зарплатами за декабрь 2019 года.