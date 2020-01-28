Счастливчики Кабмина: за что чиновники получили огромные зарплаты под Новый год (видео)

Зарплата, которая в карман не влезет, а простым украинцам "на голову не налазит". Смотрите о том, как министры дыру в бюджете увеличивали, и кто получает больше за службу на благо народа.

Недавно министерство образования и науки Анна Новосад жаловалась, что на 36 тысяч гривень зарплаты она не сможет содержать ребенка. Госпоже Новосад необходимо просто сменить министерство.

Как говорится в сюжете программы "Гроші", есть одно такое тайное и очень выгодно, где министры и их заместители получили под елку зарплату в десятки раз выше официальной! А главное, за что именно чиновники получили огромные зарплаты, они и сами не знают.

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Министерство культуры и спорта начало год с достижений. Вот только не из культурных или спортивных, а финансовых. Руководство министерства напремиировало себя на несколько миллионов гривень.

Первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук только за декабрь получил 405 тыс грн. И это самая высокая заработная плата среди всех министерств.

На этом фоне 112 тыс грн министра Владимира Бородянского - не так уж и много, но он сам говорит, что ему эти деньги не нужны.

"Если говорить о моих заместителях, то да, у них заработная плата больше. Потому что я говорил и говорю, что на сегодня у меня есть деньги, на которые я живу, а замов я приглашал на конкретные условия. И часть этих условий - выплата достойной заработной платы", - отметил министр.

Деньги есть, но премию получает. Она вроде и не большая, если не знать, сколько получает библиотекарь из села всего в 30 км от министерства культуры.

"3786 грн. Плюс я получаю еще 20% надбавки к з/п за выслугу лет", - рассказывает библиотекарь Любовь Васильева.

Получается, работница культуры, чтобы заработать как министр за месяц, должна работать почти два года. А как заместитель министра - целых 6,5 лет!

Поэтому женщина, если бы могла увидеть министра, сказала бы ему не много: "Спуститесь на землю, господин министр, к людям!"

И спускаться к людям надо не только министру культуры. Министр ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда за декабрь получила 228 тыс грн. Это почти годовая ее зарплата на предыдущем месте работы - в Министерстве обороны Украины, где она в 2017 году получила 252 тыс. грн за год!

Коляда считает, что нужно пересмотреть зарплаты чиновников всех уровней, чтобы государство могло нанимать профессионалов. Однако, признает, что сумма, полученная в декабре, действительно высоковата.

Тарас Высоцкий из министерства развития экономики и торговли и сельского хозяйства получил 135 тыс грн в ноябре и 266 тыс грн в декабре 2019 года.

За своих замов, которых премировали почти на 2 млн грн, заступается министр Тимофей Милованов.

"Если мы хотим, чтобы у нас были компетентные лидеры, мы должны платить им немножко ниже рыночной зарплаты. Потому что это госслужба. Такая практика есть во всем мире", - отметил министр.

Его заместитель Сергей Миколайчук с декабрьской зарплатой в 314 тыс грн немножко не дотягивает, чтобы попасть в топ-5 предновогодних зарплат Кабинета министров Украины.

Пятерку самых дорогих в декабре 2019 года чиновников замыкает государственный секретарь Министерства социальной политики Елена Богачева. Чиновница из министерства, которое заботится об украинских пенсионерах, получила 336 тыс грн. И все украинские пенсионеры за свою сиделку из министерства "очень радуются".

Топ-5 самых дорогих чиновников Украины за декабрь 2019 года