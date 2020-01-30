Названы топ-5 крупнейших предприятий-должников по зарплате: инфографика

Долги по зарплате на пяти крупнейших предприятиях-должниках составляют почти 700 млн грн.

Пять предприятий, которые являются крупнейшими должниками по выплате заработной платы, должны своим работникам свыше 680 млн грн, сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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По его данным, долги по зарплате АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» составляют 251 млн грн, ПАО «Азовобщемаш» - 220,9 млн грн, ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени Макарова» - 134,3 млн грн, ГП «Научно-исследовательский институт «Квант» - 52,8 млн грн, ГП «Угольная компания «Краснолиманская» - 30,2 млн грн.

«По ситуации с должниками: это нужно немедленно менять. В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы должны полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законно заработанные деньги», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.