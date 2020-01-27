Компенсации за задержку выплат: Кабмин передал в Раду законопроект

Законопроект направят на рассмотрение народных депутатов.

Кабинет министров Украины передал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По словам министра Юлии Соколовской, законопроект направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам и своевременное получение таких выплат.

"Министр социальной политики объяснила, что основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов - это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки", - сказано в сообщении со ссылкой на слова Соколовской.

В частности, законопроект вносит изменения в закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" и устанавливает четкий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых предусмотрена компенсация.

Среди них: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумма индексации денежных доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Украине возникла проблема с долгами по зарплатам учителям и врачам.

Министерство социальной политики Украины в этом году планирует перейти на новую модель оказания социальных сервисов в регионах и начнет финансировать непосредственно услуги, а не учреждения.

Кроме того, Министерство социальной политики изменило механизм финансирования социальных выплат, что позволит выдавать деньги населению гораздо быстрее, в течение 1-3 дней.

В частности, Минсоцполитики превратило часть выплат из субвенций в бюджетные программы.