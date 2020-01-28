Гривня продолжает падать: сколько стоит доллар
18:02, 28 января 2020Финансы
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Официальная гривня опустилась к доллару на 12 копеек, а к евро - на 9 копеек.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на среду, 29 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,72 гривни/доллар, что на 12 копеек ниже предыдущего показателя.
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Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару второй день подряд - после вчерашнего падения на 27 копеек.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,21 гривни/евро, что на 9 копеек ниже предыдущего показателя.
Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.
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