Гривня снова обновила четырехлетний максимум
16:17, 20 декабря 2019Финансы
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Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 20 декабря, на уровне 23,37 грн/долл.
Официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 23,33 грн/долл. / фото УНИАН
Национальный банк Украины на субботу, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,33 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.
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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 20 декабря, на уровне 23,37 грн/долл.
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