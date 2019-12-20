Гривня снова обновила четырехлетний максимум

Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 20 декабря, на уровне 23,37 грн/долл.

Национальный банк Украины на субботу, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,33 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 20 декабря, на уровне 23,37 грн/долл.