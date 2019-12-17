В НБУ назвали сроки погашения большинства выкупленных иностранцами гособлигаций

Выплаты в ближайшие два года достаточно равномерно распределены во времени.

Более половины выкупленных нерезидентами украинских облигаций внутреннего государственного займа погашаются в 2022-2025 годах, а выплаты в ближайшие два года достаточно равномерно распределены во времени.

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Как отмечается в отчете НБУ о финансовой стабильности, существенный рост вложений нерезидентов в ОВГЗ в этом году позволил профинансировать текущие долговые выплаты, заместить часть валютного долга гривневым, значительно снизить стоимость заимствований и продлить их сроки.

В то же время, среди рисков этого источника финансирования Нацбанк выделил высокую чувствительность спроса нерезидентов к ситуации на международном финансовом рынке.

"В случае изменения настроений инвесторов приток средств в Украине может прекратиться. Для снижения возможного негативного влияния нужно развивать внутренний долговой рынок, увеличивать сроки погашения долга, делать выплаты более равномерными и продолжать сотрудничество с международными финансовыми организациями", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа с начала года вырос на 103,7 миллиарда гривень, или более чем в 17 раз, - до 110,1 миллиарда гривень. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла почти до 14%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.