Сколько стоит доллар: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 16 января: 100 USD – 23,9821 гривни; 100 EUR – 26,7269 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 23,9821 (15 января – 24,0257)

100 EUR – 26,7269 (15 января – 26,6889)

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за первые 11 месяцев 2019 года - до 23,97 гривни/доллар. Продолжила гривня рост и в декабре - четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря 2019 года на уровне 23,26 гривни/доллар.

Однако 27 декабря 2019 года НБУ впервые за месяц опустил гривню, продолжилась эта тенденция и в начале 2020 года.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.