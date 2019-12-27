В «Ощадбанке» прокомментировали дело о хищении 2 миллионов: сотрудников уволили, деньги вернули

Внутренние службы "Ощадбанка" самостоятельно выявили данный факт злоупотребления сотрудниками банка в результате проверок и направили все подтверждающие документы правоохранителям.

Государственный "Ощадбанк" уволил сотрудников банка в Кировоградской области, которые подозреваются Генеральной прокуратурой в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов на общую сумму более 2,2 млн грн и вернул детям средства в полном объеме, тогда как по другим клиентам продолжается процесс возвращения.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Ощадбанка", комментируя информацию о подозрении в присвоении средств сотрудниками банка в Кировоградской области.

"Банк в течение года активно сотрудничал со следствием и инициировал процесс завершения дела и передачи его в суд. Виновные сотрудники банка были сразу уволены с занимаемых должностей. Сейчас всем детям средства возвращены в полном объеме, по другим клиентам продолжается процесс возвращения", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что внутренние службы "Ощадбанка" самостоятельно выявили данный факт злоупотребления сотрудниками банка в результате проверок, после чего финучреждение обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и предоставило им все подтверждающие документы.

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении управляющему отделением и ведущему экономисту одного из отделений «Ощадбанка» в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов на общую сумму более 2,2 млн грн.

По данным следствия, управляющий районным отделением, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в течение 2016-2018 годов присваивали средства клиентов банка путем проведения необоснованных операций, в том числе безналичного перечисления средств с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам. В результате таких действий пострадали 72 человека, в основном пенсионеры и дети-инвалиды.