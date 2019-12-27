Из-за российских санкций Украина потеряет 31,3 миллиона долларов – СМИ

Наибольшие потери от санкций почувствует рынок промышленных медтоваров – 16,1 миллиона долларов и рынок котлов для центрального отопления - 8,7 миллиона долларов.

Украина недополучит на рынке 31,2 миллиона долларов и потеряет 1,3% текущего экспорта в РФ после введения санкций России.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на текст документа в распоряжении издания.

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Россия запретила, в частности, экспорт в Украину бумаги и картона для утилизации – 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину и 21,4 миллиона долларов. Украина получала почти половину этих товаров из РФ.

В число запрещенных к ввозу в Россию товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части помп.

Наибольшие потери от санкций почувствует рынок промышленных медтоваров – 16,1 миллиона долларов и рынок котлов для центрального отопления - 8,7 миллиона долларов.

Санкции РФ по запрету ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не почувствуются отечественными производителями, ведь по данным Госстата за 9 месяцев 2019 года такой экспорт не осуществлялся.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии соответствующей инициативы Киева.