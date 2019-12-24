Милованов не исключил поддержку отраслей промышленности на конкурсной основе

Правительство размышляет над тем, как остановить падение промышленного производства в Украине.

Кабинет министров планирует поддерживать отрасли промышленности в Украине, причем может прибегнуть к практике целевых программ, финансирование по которым может осуществляться на конкурсной основе.

Об этом во время брифинга заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отвечая на вопрос о том, как правительство планирует исправлять ситуацию с падением промышленного производства в стране.

По словам Милованова, Кабмин сейчас работает над меморандумом о сотрудничестве с представителями промышленности.

«Мы определяем наиболее ключевые и болезненные направления, которые должно принять или взять правительство. Это могут быть программы поддержки, но программы будут очень таргетированные», - сказал он.

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«Первое и самое большое направление, по которому все говорят, что оно болит сейчас, - это направление инфраструктуры. Всё, что связано с инфраструктурой – с «Укрзализныцей», с дорогами, с портами, с аэропортами. Всё это необходимо развивать. Далее, конечно, металлургия и машиностроение. Но тут будут целевые программы, которые я бы предлагал на конкурсной основе. Не просто мы всем дали деньги, а должны показать, кто является наиболее эффективным, у кого больше добавленная стоимость, у кого больше значение для общества, для экономики, того и поддерживать. Программы будут на направления промышленности, но, я думаю, что отбираться они будут на конкурсной основе», - добавил Милованов.

Что касается причин падения промпроизводства в Украине, то министр обратил внимание на аналогичные процессы, которые наблюдаются даже в развитых европейских странах.

«Вся промышленность реагирует на глобальное падение экономики. Замедляется экономика, в Европе также есть спад промышленности», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении – к ноябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,5% после падения на 5% в октябре.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 25,7%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 15,4%, в металлургии – 14,2%, машиностроении – 12,7%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 12%.

Рост в годовом выражении зафиксирован только в двух отраслях: химической промышленности – на 34%, производстве мебели и другой продукции – на 1,5%.