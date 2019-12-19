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ЕС официально продлил экономические санкции против России

15:45, 19 декабря 2019
Финансы
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REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда.

Ранее решение одобрили лидеры ЕС. Продолжение санкционного давления поддержали после отчета Франции и Германии перед Европейским советом 12 декабря 2019 года.

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«Из-за того, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России», – цитирует издание сообщение Совета Евросоюза.

Санкции направлены на конкретные отрасли российской экономики до 31 июля 2020 года. Решение вступит в силу после его опубликования в «Официальном вестнике» ЕС.

Срок действующих санкций заканчиваются 31 января 2020 года. Санкции против России ввели в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации Украины.

Как сообщал УНИАН, Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о санкциях против России.

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Теги: #Россия#санкции#Евросоюз