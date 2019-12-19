Посол Франции: о замене Минских соглашений чем-то другим сейчас речь не идет

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен отмечает, что Минские соглашения остаются безальтернативной базой для урегулирования ситуации на Донбассе.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что в рамках переговоров будет возникать потребность в уточнении последовательности реализации различных аспектов Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции в Киеве.

Дипломат заявил, что Минские соглашения остаются безальтернативной базой для урегулирования ситуации на Донбассе.

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"С этой точки зрения речь не идет о замене Минских соглашений сейчас чем-то другим", - заявил де Понсен.

В то же время посол считает, что "в рамках политического переговорного процесса может возникать потребность в уточнении или дополнительной интерпретации определенных составляющих этих соглашений".

По словам де Понсена, ситуация со времени подписания Минских соглашений изменилась.

"Констатируем, что на самом деле в отношении определенных аспектов Минских соглашений нет должной четкости по этапности их внедрения", - сказал посол.

Он отметил, что цель нынешних переговорных процессов состоит также в том, чтобы уточнить календарь, последовательность реализации тех или иных положений Минских соглашений.

Кроме того, де Понсен отметил, что пока еще никто не предоставил лучшего предложения относительно того, каким именно образом добиться мира на востоке Украины, кроме как в рамках "нормандского формата" и минского процесса.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой пресс-конференции допустил «гибкость» некоторых положений Минских соглашений.

При этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заявил, что украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года.